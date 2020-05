¡23 años juntos y aún se aman! La pareja más bella de Colombia revela su secreto

Miguel Varoni y Catherine Siachoque se encuentran transitando la medida preventiva juntos en Miami. Lejos de tener roces o desgastes propios de la convivencia y el encierro, confesaron que se encuentran mejor que nunca.

La actriz de “Sin senos sí hay paraíso” aseguró que no han sufrido el encierro para nada: “Soy una persona sumamente casera así que el encierro no me ha afectado porque no lo siento como un encierro, me parece una vida casi que normal". Y agregó que mantener a sus padres con ella la ha ayudado un montón: "Mis papás están aquí con Migue y conmigo, y eso me da muchísima tranquilidad porque podemos cuidarlos más”.

Catherine Siachoque afirmó que el amor sigue más intacto que nunca: “Nosotros amamos estar juntos y nos damos cuenta que pudiendo estar uno en la sala y el otro en el patio —uno en el segundo piso y otro en el primero— siempre andamos pegados haciendo lo mismo, viendo la misma serie".

Y agregó: "Excepto en los momentos en que estoy en clase, el resto estamos pegados. Nos reímos mucho, ya empezamos a hacer ejercicio juntos para poder comer mucho porque en esta época no creemos en las dietas estrictas, hay que consentirse".