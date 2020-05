Laurita Fernández sacó a relucir su bronca contra Flor Vigna

Laurita Fernández y Flor Vigna habían decidido ponerle una pausa a sus diferencias. Sin embargo, parece que el tiempo libre hizo que las bailarinas recordaran sus diferencias y no dudaran en mostrarlas a través de las redes sociales.

Fue Laurita comenzó dándole un "like” a un comentario de una seguidora que criticaba a su colega. "Qué de cirugías, ¿no?", decía el mensaje.

Otra usuaria de las redes que captó lo que había hecho la ex de Nico Cabré, respondió: "Que se calle ya, no todas son como ellas, se nota a millas su inseguridad y que ella sea insegura de su pareja no es culpa de Flor", y esta vez fue Vigna la que dio el visto bueno.

Pero las cosas no quedaron ahí. Vigna también le dio su pulgar arriba a los demás comentarios que le siguieron.: "Tenés que andar muy insegura para andar jodiendo a una mina que labura todo el día y encima está en una relación. La verdad que mujer tóxica que sos Laura. Hartas", y "Se piensa que Flor es zorrita como ella y caga machos. Manejate, Laurita. La roba novios sos vos acá".

El conflicto entre ellas comenzó hacia finales del 2018 cuando Vigna era protagonista junto con Gimena Accardi y Nicolás Cabré de la novela Mi hermano es un clon y Laurita arrancaba su relación con el actor.

En aquel momento a la ex del galán no le cayó en gracia que para promocionar un capítulo de la novela la actriz compartiera en sus redes sociales un anuncio con un fragmento de una escena en la que ella y el personaje del actor tenían una relación amorosa.

Días más tarde, la ex bailarina borró aquella publicación explicando: "Me lo pidieron de muy mal modo y así lo hice, para no generar conflictos".