José Maria Listorti no pudo contener las lágrimas al recibir un inesperado llamado al aire

José María Listorti sorprendió a todos cuando decidió compartir con sus seguidores una triste noticia. "Hoy cumple 81 años mi mamá. ¿Está sola hace más de 40 días. ¿Qué hago..?, ¿Le mando un WhatsApp...?, ¿La saludo por la ventana de sus casa? No sé. Estoy muy angustiado”, escribió en sus redes sociales.

Enterados de esto, la producción de su programa lo sorprendió con una llamada de Chichita. José no pudo contener todas las emociones y al oír la voz de su madre quebró en llanto. "Hijo, tengo una ventaja que mucha madres no, que es que yo te veo todos los días por la televisión. Quedate tranquilo, te adoro y sos el apoyo que yo necesito. No te aflijas, que me haces muy feliz".

Sin embargo, José María insistió: "Quiero llevarte una torta, que veas a tus nietos, Franco y Bruno. Nos vemos aunque sea por la ventana. Sé que esto le pasa a todo el mundo y no sé si está bien lo que digo, pero tengo ganas de abrazarla. Voy con alcohol en gel... Me supera, vivo a seis cuadras y es tan básico lo que quiero. Le dijimos que venga a casa a pasar la cuarentena y no quiere".

De todas maneras, Chichita intentó consolarlo: "Nos abrazamos virtualmente. Nunca pensé que me iba a tocar esto y hay que salir adelante y ser cuidadosa. Sé que los viejos nos ponemos caprichosos pero yo no, porque quiero seguir viviendo".