Jorge Rial ninguneó a Santiago del Moro y disparó contra la programación de Telefe

Jorge Rial criticó ferozmente la programa de todos los canales de televisión, pero hizo un particular hincapié en Telefe y el programa "Juntos podemos Lograrlo", el ciclo de Santiago Del Moro que finalmente no cumplió con las expectativas y fue levantado del aire.

"No vi a Santiago con ganas de hacer ese programa. Yo no lo conozco ni hablé con Santiago, pero viéndolo…", comenzó diciendo Rial. "Él se había ido de América porque no tenía más ganas de hacer Intratables, se fue a hacer un programa de juegos en donde no se involucró con la política ni nadie lo puteaba, pero con todo esto ¡lo pusieron a hacer lo mismo que antes!", criticó la apuesta que hizo Telefé, que pasó sin pena ni gloria. Y remarcó: "Lo hizo sin ganas, no porque sea un mal profesional, sino porque no tenía ganas de hacerlo, porque ya lo hizo".

Para Marcela Tauro, el problema radica en el formato del vivo: "Para mí Telefe manejan muy bien algunas cosas, pero otras no… No sé cómo explicarlo, pero no están acostumbrados a hacer tanta programación en vivo".

En ese sentido, el conductor fue tajante: "No, no saben hacer programas en vivo. Fue un riesgo haber puesto a Santiago del Moro ahí. Santiago salió indemne porque pasó desapercibido".