Isabel Macedo reveló su aparatoso método para no llorar con la cebolla

View this post on Instagram

Que bendiciu00f3n poder elegir como tomarse las cosas que nos pasan. No es una tarea fu00e1cil. Es un trabajo diario. Pero vale la pena intentarlo.ud83dudcaau2764ufe0f Gracias Dios mu00edo. #Belitaviajera y @urtubeyjm son los mejores compau00f1eros para mi mundo. Losu2764ufe0f #Dia42