Impresionante: La equivocación que marcó la vida Freddie Mercury

View this post on Instagram

Freddie Mercury - In My Defence now in 4K! ud83cudfa5 Watch the latest in the series of newly remastered 4K Freddie solo videos over at Freddieu2019s @youtube Channel ud83cudf9eufe0f u25b6ufe0f www.youtube.com/freddiemercurysolo The faithfully re-created video is part of the u2018Never Boringu2019 deluxe box set available now! #FreddieMercury