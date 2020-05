¿Lizy Tagliani abandona El precio justo?

Los programas de la televisión argentina sufrieron modificaciones en sus contenidos y cambios de horario en el marco de la crisis sanitaria que azota al mundo. Pocos invitados en el estudio, menor cantidad de panelistas y participantes en programas de juegos; son algunos de los cambios que varios ciclos debieron afrontar.

Mientras "PH: Podemos hablar" tuvo que apelar a recuperar sus comensales en vivo tras la caída en el rating mientras los invitados participaron a través de pantallas de manera remota. Por otro lado, "El precio justo", envío conducido por Lizy Tagliani, también está atravesando alteraciones que alejan al ciclo de esencia. "Lizy piquetera. Su programa no le gusta nada", señalaron este martes en el programa "Confrontados".

Y agregaron: "A partir del distanciamiento social, cambió el programa de Lizy y ya no tiene el ida y vuelta con el público y no lo quiere hacer más", sostuvo Augusto Tartúfoli. Y agregó: "'No me quiero quemar' dice Lizy. Hay un juego que quiere tirar a la basura que no lo aguanta más".

Además, el panelista que la conductora se estaría en tensión con su producción, y probablemente a la espera de una nueva propuesta en Telefe para hacer otro programa.