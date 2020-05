Se cuenta y no se cree: Planifican nueva película de Harry Potter

Ha casi 9 años del estreno de la última película de la exitosa saga de Harry Potter, se instaló el fuerte rumor de que la compañía de entretenimiento Warner Bros estaría muy interesada en que el aprendiz de mago más famoso vuelva a la pantalla grande.

No sería la primera mutación o secuela del boom escrito por la autora británica, J. K. Rolling, ya que tras “Harry Potter y las reliquias de la muerte 2” última entrega de la saga cinematográfica hubo una obra de teatro en el año 2016 “Harry Potter and the Cursed Child” que fue muy bien aceptada por el público.

"Warners está trabajando secretamente para conseguir que se resuelvan los derechos de la película y el guión de Harry Potter. Por supuesto, en su opinión, solo un hombre debería ser Harry por eso se está cortejando a Daniel Radcliffe para que repita su rol decisivo como el mago con lentes ", según unas fuentes cercanas al “The New York Times”, reveló el portal “We Got This Covered”.

Sin duda los fanáticos estarán atentos a las noticias envueltas a un posible regresó del trio conformado por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint.