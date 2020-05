Bronceada y perfecta: la hija de Luis Miguel sorprendió con su mejor foto del año

View this post on Instagram

Quu00e9 es lo primero que les gustaru00eda hacer cuando todo vuelva todo a la u201cnormalidadu201d?ud83eudd0eud83eudd0d Mis tres primeras opciones: Ver a mi familia u2764ufe0f, viajar u2708ufe0f , navegar... mar mucho maru26f5ufe0f