Exclusivo: por primera vez Diego Ramos habló de su pareja

Diego Ramos siempre se ha caracterizado por ser un actor muy reservado con respecto a su vida privada, a pesar de la gran exposición que tiene por su trabajo. Es reconocido a nivel mundial por sus participación en "Violeta" de Disney Channel y por haber protagonizado un sinfín de telenovelas argentinas. También cuenta en su haber una amplia trayectoria en el teatro musical, pero poco se sabe sobre su persona.

Anoche, en el programa de Andy Kusnetzoff, se abrió al público y contó que hace dos años está en felizmente pareja con Mauro. Todo se desencadenó por una de las preguntas del conductor cuando les consultó a los participantes si "estaban viviendo un gran amor" en ese momento de sus vidas. Diego lo afirmó pero no se explayó demasiado. Minutos más tarde, en el segmento "Frente a frente", donde dos invitados se enfrentan cara a cara y tienen la posibilidad de preguntarle al otro lo que quieran Luisa Alboni aprovechó la oportunidad: "Vos antes hablaste del amor, de la relación linda que estás viviendo en este momento y yo creo que a la gente le encantaría saber con quién estás. ¿Por qué no lo decís si sos feliz? ¿Por qué no lo das a conocer o lo contás?"

Frente a esto, Ramos, confesó cuáles eran los motivos por lo cual no lo hacía y reveló que hay cosas de su intimidad que nunca le ha gustado contar, no por el hecho de que quiera esconder algo, sino porque considera que su vida es "muy común". También aseguró que siempre ha preferido que se hable de su vida profesional antes de su vida personal y agregó: "tampoco me parece andar revelando cosas que creo que son obvias", haciendo referencia a su sexualidad.

En el segmento inmediatamente posterior donde cada uno de los invitados prende una vela y pide un deseo, Ramos volvió sobre el tema y reflexionó sobre la situación que había ocurrido previamente. "Yo no elegí lo que soy, soy así, y soy así orgullosamente", dijo el actor y agregó: "Que se vaya esa situación de que alguien le pregunte a una persona por el amor y sienta que lo está poniendo contra la pared, y que ese alguien se sienta contra la pared también. Siempre voy a apostar por el amor y lo que soy, con todos mis errores pero yo soy esto".

Finalmente cuando estaba caminando para volver a su lugar en el estudio, dio media vuelta hacia Alboni y lo confirmó: "Ah, Luisa, se llama Mauro".