¡Emotivo! El solidario gesto de Alejandro Lerner en medio de la pandemia

Estoy muy contento de anunciarles el lanzamiento de este hermoso proyecto, u201cCambiar el Mundou201d, a beneficio de Medicos Sin Fronteras, del cual tengo la alegriu0301a de ser parte y que manu0303ana podrau0301n conocer Pueden encontrar el link en mi biografiu0301a para ayudar a Medicos Sin Fronteras a responder a la pandemia de coronavirus realizando una donaciou0301n. @medicossinfronterassudamerica @abrildsola @charlcanepa @racecii @darina.serovaa @teleferica @franlagos__ @lnee_golay @_lucasedi @maaiankreisler @iammartyd @matildensilva @meggbar @renzolu @sophia_obligi