Viviana Canosa fue despiadada con sus ex: "Los hombres me..."

Viviana Canosa transita un gran momento en el plano laboral. Además, en lo que respecta a su vida personal, a la conductora se la ve muy relajada disfrutando de la soltería.

Ahora, sin ningún tipo de filtro, la periodista no tuvo problemas a la hora de hablar sobre su presente sentimental. Separada desde octubre del año pasado de Alejandro Borensztein, el papá de su hija Martina, la periodista apuntó contra su ex parejas.

Durante una entrevista con Claudio María Domínguez, el presentador le hizo un comentario que dio pie a su desahogo. "¿Cómo haces que estas cada vez más joven y más linda?", le consultó el conductor. "Porque estoy soltera… Los hombres me envejecían. La pandemia me impide tener novio. Y la verdad que, a esta altura, me doy cuenta de que es una buena opción no estar con nadie. La energía es toda para mí, para mi hija".

Fue en ese momento cuando María Domínguez le sugirió: "Contá que, antes de cada uno de los amores claves de tu vida, vos me preguntabas o me lo compartías y yo te daba mi sensibilidad y hemos tenido momentos memorables". Entonces, Viviana quiso saber: "¿Me ves un novio a la vista o lo ves lejano?", consultó. Acto seguido, María Domínguez, reflexionó. "Te veo divinamente bien sola pero eso lo sabrás vos. Si estas divinamente bien solo, muy pronto vas a estar divinamente bien acompañada. Si obviamente en la lucha interna voy a traer otro ignorante a mi vida, entre ignorantes que va a haber de profundo. Es preferible criar a tu hija que crezca, brille y vuele y mejore la especie contra los bichos de turno", concluyó.