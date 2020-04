Viviana Canosa se despega de los rumores de romance con Alberto Fernández

Viviana Canosa decidió responder las acusaciones de Zulemita Menem, quien la "demonio" y acusó de poner en riesgo su segundo embarazo, además cuestionó a las ex parejas de la conductora y volvió a sacar a flote los rumores de su romance con Alberto Fernández.

"Gracias a ese demonio disfrazado de hermosa mujer, estuve a punto de perder mi embarazo", dijo Zulemita. Luego, fue por más: "Agraciada por su belleza. Especialista en mandar a la B a los que no dan más rédito, al confuso duque de Awada, al agraciado productor, al grandioso arquitecto; actual se le va a complicar mandarlo a la B al menos por cuatro añitos más", escribió en relación el rumor de romance entre Viviana con el Presidente.

Si bien la locutora decidió no responderle a través de las redes sociales, sí le envió un mensaje a Rodrigo Lussich en pleno aire de Intrusos. "Lo del romance me da vergüenza... no puedo creer la fantasía que tienen con ese tema", arrancó. "Estoy muy bien sola... ya llegará un amor. Soltera y feliz. Trabajando", agregó, alejándose de la versión. Por último, finalizó el audio diciendo: "No contesto más".