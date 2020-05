Las experiencias paranormales de Sol Pérez: "Podía contactarme con los muertos"

Sol Pérez reveló anoche en "PH, podemos hablar" una de sus facetas menos conocida al relatar diferentes experiencias paranormales que tuvo a lo largo de su vida. La rubia contó cómo se comunica con su abuela y otras personas fallecidas.

"De chica, no sé por qué, sentía cuando había algo. Estaba completamente segura que había una presencia. No es que siempre estaba la misma persona o el mismo espíritu, pero a los lugares a donde iba sentía si había algo o no", contó ante la mirada atónita de los invitados.

"Por ejemplo, cuando tenía 14 o 15 años se murió la mamá de un amigo. En ese momento, yo había empezado el gimnasio y dejé de comer, no sé por qué, pero tenía un montón de problemas con la alimentación. Una noche soñé con esta mujer, que entraba al baño del club, me tocaba el cuello y me decía que me iba a agarrar una enfermedad. Yo no tenía ni idea qué era, pero me levanté llorando. Esa noche googleamos la enfermedad y era algo que te agarraba por no comer", relató.

Estas situaciones comenzaron a volverse más frecuentes. "Era constante. Capaz me levantaba todas las noches a las cuatro de la mañana porque sentía que me acariciaban las piernas. No podía dormir, necesitaba dejar la luz prendida a la noche. No sabía cómo podía afrontar ese problema, y mi mamá dormía conmigo. La pasé muy mal. Por ejemplo, me despertaba y sentía que tipeaban en la computadora o me tocaban el hombro y no había nadie...".

"Nunca me pasó nada malo", dijo Sol, quien decidió no abrirle las puertas a este tipo de experiencias. "Un montón de gente se contactó conmigo, diciendo que podía ser medium, y que esto lo podía entrenar para conectarme con mi abuela, que falleció en un accidente. Decidí no hacerlo porque es algo que no conozco y por ahí puede terminar muy mal".

Igualmente, contó que su abuela sigue dándole señales. "Sí, se me aparece mi abuela. Sé que se me aparece real, no es que yo la sueño, porque no tengo la posibilidad en mi mente de hacerlo. Pero sí, cuando siento que me está por pasar algo o estoy muy nerviosa, ella aparece en un sueño y me abraza. Sé que puedo tener contacto de esa manera. De más chica los encuentros eran más presenciales, una vez la vi, podía sentirla y escucharla".