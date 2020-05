La hija de Luis Miguel reveló el secreto que toda mujer quiere saber

View this post on Instagram

Desde hace siglos las mujeres japonesas han utilizado el agua de arroz como uno de sus mu00e1s grandes secretos de belleza. Es un ingrediente mu00e1gico que hace maravillas en tu piel y el pelo tambiu00e9n ud83dude0d Algunos de sus beneficios son: Controlar el frizz, aportar brillo y luminosidad, hidrataciu00f3n... y lo mejor de todo!? Ayuda a la estimulaciu00f3n para el crecimiento del pelo ud83eudd29 Esta agua blanca estu00e1 llena de nutrientes esenciales como: vitaminas, calcio fibra, magnesio, zinc y potasio (por decir solo algunos) En lo personal llevo dos meses usu00e1ndola cotidianamente y estoy feliz con los resultados. Se atreven? Cuu00e9ntenme como les va! ud83eudd70ud83dudc95