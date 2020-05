El Cosquín Rock anuncia su edición virtual e interactiva

El Cosquín Rock anunció que está organizando una edición online que incluirá bandas en vivo tocando desde distintas partes del mundo.

"Esta nueva realidad que nos toca vivir nos motivó a repensar la forma en la que entendemos el entretenimiento. Tenemos la responsabilidad de crear una nueva forma de vivir la música en vivo, conquistar al público, y a la vez, ser la fuente de trabajo de muchísimos artistas, bandas, técnicos y toda la familia de la música. Nos encantan los desafíos, por eso es que decidimos crear un festival totalmente interactivo, con las bandas tocando en vivo tus temas favoritos, y que vos los puedas ver desde el living de tu casa", informaron desde la organización a través de un comunicado de prensa.



Convertido en el festival más federal de la Argentina y transformado en los últimos años en un exitoso modelo de exportación, el Cosquín Rock anticipó su edición virtual en tiempos de pandemia, aunque aún no confirmó fecha.



La edición interactiva incluirá artistas presentándose desde escenarios ubicados en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, Perú, México, Estados Unidos y España.



"Estamos integrando las mejores tecnologías disponibles para ofrecer una experiencia de entretenimiento única y estamos pensando en las mejores interacciones con tus artistas. Chats en vivo, elegí la cámara con la que queres mirar el festival, disfrutá experiencias en realidad virtual y meet and greet, son apenas algunas de las cosas con las que te vas a encontrar en el Cosquin Rock Festival On Line", indicaron los organizadores.

