Diego Ramos explicó la trastienda de su video íntimo que se filtró en las redes

El actor Diego Ramos fue noticia en estos días por la circulación de imágenes íntimas. Luego, se supo que correspondían a una exitosa obra teatral dirigida por José María Muscari, que en el marco de la crisis sanitaria que azota al país y al mundo, se está presentando actualmente en modo virutal. El contenido se envía por link de acuerdo al costo que los usuarios van pagando. Estos videos tienen un correlato y los que más pagan pueden chatear con los protagonistas.

"En la obra y acá en la experiencia virtual también, tengo un lado como más sensual. Más elegante si quieren llamarlo, así. Yo no me voy tan a lo guarro ni nada por el estilo, y esa es la gracia. Empiezo a contar una cosa y de repente hago un clic y me pongo recontra ordinario. Diez veces más de lo que se ve en este video", comentó Ramos en su descargo.

"Inclusive para hacer este material me pidieron por favor que baje el tono y que diga algunos sinónimos o licencias poéticas, porque me pongo muy ordinario. Pero porque está todo dentro de un contexto. Si vos ves esto suelto, está totalmente fuera de contexto", agregó.

Al finalizar, lanzó"¿Sabés qué? Tengo todo esto (señalando su cuerpo) no sé por cuánto tiempo más y son los últimos tiros que me puedo tirar así que lo voy a hacer hasta que el cuerpo me aguante".