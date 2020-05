Cristina Pérez se quebró al ver un paciente antes de morir de coronavirus

El noticiero de Telefé, que comanda la dupla de Rodolfo Barili y Cristina Pérez, les tocó realizar una dolorosa nota en el marco de la pandemia que afecta el país.

"Todos los días nos llega del Ministerio el número de personas que fallecieron. Nuestro equipo conoció a una de ellas que se llama José", contó el doctor Daniel López Rosetti antes de presentar la nota y abrir un debate sobre la publicación o no del material.

Hace unos días, en el noticiero habían realizado un emotivo reportaje sobre un caso de Covid-19 mientras el esperanzado José todavía estaba con vida: "No sé cómo me contagié. No tenía síntomas, ni siquiera fiebre. Vine al hospital con mi hijo y mi hija acá y me dijeron que tenía que quedarme internado", comentó.

"Me hicieron los estudios y me dijeron que podía ser un posible virus y ayer me lo confirmaron. Ahora vamos a ver lo que pasa", se lo escuchó decir. Pocas horas después moriría.

Allí fue que Barili decidió hablar primero: "Le mandamos un gran abrazo a su familia que nos permitió recuperar este testimonio para mostrarte que esta maldita guerra se cobra vidas como las de José", aseguró.

A su lado estaba Pérez a quien se la vio todo el tiempo muy afectada por la situación: "José estaba con el celular pensando en sus hijos, esperando lo mejor", comenzó. "Nosotros compartimos la historia de José como si hubiéramos estado con él. Él no pudo volver con esos hijos en los que pensaba y a quienes les mandamos un beso muy grande", concluyó.