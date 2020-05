“No ha sido fácil”, Sebastián Yatra dijo lo que siente tras su ruptura con Tini Stoessel

View this post on Instagram

N: Tu como andas en el amor hermano? Sebas: Ahi vamos Ahi vamos, Parce No ha sido el tiempo mu00e1s fu00e1cil u00c9ste, pero bueno entregu00e1ndole todo a dios. Por primera vez en la vida, he tenido tiempo realmente para conectarme con mi familia. ud83dude4fu2764 Sebas en un vivo hoy te amo sebasud83dude0dud83dude0d #sebastini #yatrini u2764