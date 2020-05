Malas noticias para Marcelo Tinelli: se bajó otra figura del "Bailando 2020"

A principios de abril, Mariana Genesio presentó de manera oficial a su equipo –su coach, Rodrigo Vallejos, y su bailarín, Rodrigo Jara– y sorprendía al sumarse a las celebridades confirmadas para debutar en la edición 2020 del "Bailando".

"Espero dar lo mejor de mí. Tengan paciencia a estas patas largas", comentaba durante el anuncio.

Los ensayos presenciales comenzaron unos días antes de que se declare el aislamiento obligatorio. Una vez en plena pandemia, los participantes pasaron a los ensayos virtuales. Al respecto de esa experiencia, a principios de mayo, la actriz de 39 años le comentaba a la revista Gente: "Yo no soy bailarina ni comediante, y realmente me preocupa no bailar bien".

"Como no podemos tocarnos estoy más expuesta. Una cosa es bailar con Rodrigo Jara, que me hacía girar y me levantaba y me guíaba, y ahora voy a estar yo solita", comentaba sobre cómo llevaba los ensayos.

Hoy, la actriz que brilló en "Pequeña Victoria" y "El Marginal", confirmó a dicho medio que decidió bajarse del certamen. "Tuve que bajarme porque, al atrasarse el debut, no me daban los tiempos con un proyecto de ficción con el que estaba comprometida y que se reactivó", comentó sobre su determinación de no participar.

Con respecto a cómo tomó la decisión el equipo de La Flia, la actriz respondió: "Creo que se entiende que el tema de la pandemia nos está cambiando los planes constantemente".