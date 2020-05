¡Sacado! Fredy reveló detalles del día que casi termina a las trompadas con Tinelli

En la última emisión de "PH, podemos hablar", Fredy Villarreal contó un hecho inédito: el día que casi se agarra a las trompadas con Gerardo Sofovich.

A lo largo de los años, la relación entre el actor y el productor tuvo diferentes momentos. Gerardo fue quién lo convocó a él, a Pachu Peña y a Pablo Granados para una nueva versión de "La peluquería de Don Mateo". Conocido por su temperamento, en un estudio con Sofovich a cargo era bastante difícil hacer reír. Ya harto, un día Fredy le dijo todo esto en la cara a su jefe y casi terminan a los golpes.

Ahora, en un charla en el programa "Bendita", y ante la alusión al tema, Fredy reveló un nuevo enfrentamiento, esta vez con Marcelo Tinelli. "Tengo la mejor onda con Gus, con toda la familia, y con Gerardo. Si hasta casi me agarro a las trompadas con Tinelli también", aclaró el comediante, y antes de que nadie le preguntara continuó: "Te la cuento rápido, partido de fútbol en Uruguay, casi nos vamos a las manos. Nos tienen que separar. Vuelvo al hotel, subo al décimo piso y no me anda la tarjeta de la puerta. Cuando bajo, en el quinto sube Marcelo. Es decir, de casi agarrarnos a las trompadas nos encontramos solos en el ascensor. Nos miramos, nos reímos, nos abrazamos y todo terminó".