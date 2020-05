Picante cruce en privado entre Ángel de Brito y la China Suárez

Eugenia la China Suárez decidió meterse en la polémica por el sistema piramidal de ventas de una compañía multinacional de productos de estética, y ahora fue ella quien quedó en el centro del escándalo.

La actriz había asegurado que ella no vende "ninguna maquinita para la cara", en un intento por desligarse del tema. Sin embargo, Cinthia Fernández publicó en Twitter imágenes donde aparece realizando un tratamiento facial con un elemento de acero inoxidable, con propiedades refrigerantes. La ex participante del Bailando se las mostró a Ángel de Brito, quien se limitó a decir "no, pero si dijo que…", en referencia a lo que la China había dicho en las redes sociales.

No. Pero si dijo que... https://t.co/WXef5dga6v — A N G E L (@AngeldebritoOk) May 24, 2020

A ella no le gustó en absoluto el tuit de De Brito, y le contestó: "¿Vos ni embarazada dejás tranquila a la gente? Real te pregunto". El periodista no se quedó callado, aunque sin ánimos de confrontar: "Tuiteaste no querer vender maquinitas. Y aparece eso. No te entiendo, pero hablalo con @cinthifernandez".

Vos ni embarazada dejas tranquila a la gente? Real te pregunto. — Eugenia Suarez ? (@chinasuarez) May 24, 2020

El intercambio de mensajes públicos entre el periodista y la actriz terminó ahí. Aunque luego ella siguió tuiteando. "Me vengo aguantando que me forreen hace mucho. Se meten conmigo porque saben que no contesto. Y no es que no lo haga porque me falte personalidad, no lo hago porque odio el conflicto", escribió. Y luego agregó: "Las cosas que uso para la cara ni las vendo, ni recibo comisión, ni recluto gente. ¿Así o más claro?".

Lo cierto es que la conversación entre ellos dos continuó en privado. Así lo contó el propio De Brito en el ciclo que conduce por CNN Radio, El Espectador. "Todo empezó con la otra adicta a las cámaras, Jimena Barón. Jimena y la China son más o menos lo mismo. Las dos pusieron que ellas no vendían las maquinitas. En el caso de la China, ella se metió sola en el tema cuando estábamos todos los programas hablando del tema. ¿Para qué se metió?".

"Me apareció un WhatsApp de la China Suárez y cuando entré al Twitter vi un montón de comentarios. Eran en distintos tonos los privados de los públicos: el público era más fuerte, el privado como más tranqui. Igual no te voy a contar el contenido, pero le dije ‘nena, bajá un cambio, bajá un poquito, bajate del pony, tranquila, si no hice nada’", relató.

Y siguió: "Le explico a la gente que no está en Twitter: la China puso lo de la maquinita, Cinthia le empezó a dar con un caño, ella pregunta a mí ‘¿cómo puede ser que la China no vendía maquinitas?’ y me manda unas capturas de la China Suárez diciendo ‘no vendo la maquinita’ y al lado la China pasándose una cosa por la cara y recomendándola. De la misma manera que hacen todas con las maquinitas de esta marca, redireccionando a otra cuenta".

"Entonces, ¿de qué me hablás piba? ¿qué te hacés la canchera en Twitter si hiciste lo mismo que le estás criticando a los otros?", cuestionó el conductor a la China, quien espera su segundo hijo con Benjamín Vicuña.

Pero eso no fue todo, también hizo referencia a un tuit de la actriz en medio de la discusión en la red socia: "No me rompan más las pelotas que estoy embarazada, sin filtro y con menos paciencia que nunca". Al respecto, De Brito manifestó: "Bueno, si querés hablar de embarazadas, voy para atrás y hablo de las embarazadas… Te puedo hablar de Tobal. Hablame, China Suárez, de Eugenia Tobal. Si vamos a recordar cosas: se separaba de Cabré, que estaba casada y perdió un bebé; y al tiempo Cabré empezó a salir con su compañera de trabajo, que era la China Suárez, casualmente".

Y concluyó: "Es mucho más fácil cerrar todo: no muestren su vida. Enciérrense en una palta, en un motorhome, debajo de una manta de Nepal y nadie les va a cuestionar absolutamente nada".