El sentido mensaje de Julieta Zylberberg y su vínculo con Celeste Cid

Julieta Zylberbeg, que formó parte del elenco de Separadas, ficción que fue levantada por El Trece y suspendida por la crisis sanitaria que azota al país y al mundo, habló sobre su dolor y esperanza.

La actriz confesó que la interrupción de las grabaciones le "dio mucha pena”. Y sobre su personaje que compartía una historia muy especial con el de Celeste Cid, dijo al programa radial Agarrate Catalina: “Fue muy fuerte que con los últimos capítulos que salieron al aire muchas chicas que se sintieron conmovidas, me escribieron. Me contaban ‘yo también tengo un hijo y me enamoré de mi amiga’, muchos relatos así".

En Separadas, Zylberbgerg interpretaba a Paula, una mujer separada que comenzaba a tener una historia de amor con Martina, el personaje que interpretaba Cid.

Julieta agregó: "Contar esa historia me encantó, me quedé con las ganas, además con Cele armamos un vínculo fantástico”.

Para cerrar la actriz comentó: “La transición que sufría mi personaje me resultaba muy interesante. Ojalá podamos retomar por lo bien que la pasamos con ese grupo humano que fue un hallazgo”.