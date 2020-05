Detrás de escena: los imperdibles bloopers de Casados con Hijos

La vuelta de Casados con Hijos al teatro se demoró por la pandemia de coronavirus, pero eso no impidió que los integrantes de su elenco retomaran a sus viejos y queridos personajes, con divertidas comunicaciones a través de la app Zoom.

Ayer, Florencia Peña, quien le da vida a Moni Argento, compartió el detrás de escena de estas llamadas, con un video plagado de bloopers.

La semana pasada, los actores publicaron en Instagram el episodio titulado “Flor de Pepeandamia", que fue adaptado a las circunstancias del aislamiento y muestra a la familia Argento comunicándose por videollamada.

Uno de los problemas que más risa causó fue cuando Darío Lopilato no pudo conectarse, y tuvo que recibir los consejos de Guillermo Francella para poder ingresar al chat grupal.

“Darío, pero estamos todos acá, ¿respetaste las minúsculas y las mayúsculas? No podés no entrar”, le dijo Francella a su compañero. “Y bueno, sino el mierda se quedará afuera”, contestó Peña entre risas. Luisana llamó a su hermano para poder darle las instrucciones: “Darío, ¿cómo no vas a poder entrar? Esa no es la contraseña, a mí me pasó lo mismo. Escuchá, entra, poné el ID de la reunión...”.

Mirá el video completo y reite a carcajadas.