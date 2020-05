¿Qué será? Mirtha Legrand le hace críticas a Juanita Viale y ella lo contó al aire

Hace ya varias emisiones de los dos programas que habitualmente conduce Mirtha Legrand -Almorzando con Mirtha Legrand y La noche de Mirtha- son llevados adelante por su nieta, la actriz Juana Viale. Juanita fue la elegida para reemplazar a la mítica conductora debido a que Mirtha es una persona de riesgo en cuanto a la pandemia de Covid-19, y debe quedarse en casa, según lo que estipulan los decretos firmados por el gobierno nacional.

El aislamiento de Mirtha ahora puede tener otro motivo, y es el fallecimiento de su hermana gemela, hecho que, como era de esperarse, la ha afectado mucho.

Juanita ya tiene experiencia tanto en televisión como en teatro y cine, pero su abuela es absolutamente perfeccionista y parece que de costumbre tiene algún comentario para remarcarle.

"Ella me dice que muevo mucho los ojos cuando hablo, pero es porque desde chica cuando me pongo a pensar tengo que buscar un punto de concentración. También me dice que muestre el vestido, que de una vueltita... y me felicita porque dejo hablar a los invitados más que ella", comentó Viale en las ediciones de este fin de semana.

Por otro lado, Juanita confirmó que la Chiqui sigue consternada y golpeada por la partida de su tía Goldy. "Es un momento muy difícil por el confinamiento. No es fácil perder a una persona tan cercana hoy, porque no tenés el proceso de despedida, queda una sensación muy extraña. Igual creo que cuando podamos salir, Goldy va a tener la despedida que se merece, rodeada de amor. Esto es como un paréntesis difícil", especificó.

Juanita compartió también que no ha podido acercarse a ver a Mirtha, pero que está en permanente comunicación con ella. “Yo todavía no la voy a ver, no puedo. Usa WhatsApp para comunicarse... ¡Y manda papiros! Tenés que ir bajando para leer todo”, dijo graciosamente. “Videollamadas no hace porque es muy coqueta, no se presta a eso”, contó.