La influencer culinaria que salta a la televisión para convertirse en estrella

BANOFFE, TORTA BANANA SPLIT o como les guste llamarla. Lo importante? Que tiene BANANA Y DULCE DE LECHE!! Gracias @vacalin por tanto ud83dudda4Procesar 100 gr de galletitas de chocolate, 100 g de galletitas de coco o vainilla y 50 g de manu00ed y mezclar con 100 g de manteca derretida/ No hace falta enmantecar si le pueden dar tiempo de fru00edo antes de desmoldar. Si tienen mu00e1s apuro, cubren la base de un molde con papel manteca/ En ambos casos, presionen bien la base deju00e1ndola pareja y haciendo en lo posible, los bordecitos para rellenar/ Hornear por 12 minutos a 180 grados/ Cortar 4 bananas en rodajas: Agregar 2 cdtas de extracto de vainilla y el jugo de u00bd limu00f3n/ Poner las bananas sobre la base/ Arriba 400 gr de dulce de leche comu00fan/ Terminar con crema chantilly que van a hacer batiendo 360 ml de crema de leche con 2 cdas soperas de azu00facar impalpable y 1 cdta de esencia de vainilla/ Espolvorear con chocolate rallado. Llevar a la heladera y daaale que va.