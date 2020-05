Idéntica a Luis Miguel: Michelle Salas cuando aún callaban el nombre de su papá

La reconocida influencer Michelle Salas está dando mucho de qué hablar esta vez sin hacer nada, pues de ella comenzaron a mostrarse unas imágenes de su infancia que dejaron a todos sorprendidos por su parecido al cantante Luis Miguel.

Como es bien sabido, la relación entre Salas y su papá ha sido bastante compleja, principalmente porque el cantante tardó muchos años en reconocerla como hija. En este escenario, recientemente se filtraron declaraciones de la madre de Michelle, Stephanie Salas, cuando contó su embarazo a su abuela Silvia Pinal.

"No lo conoces (al papá) porque no existe, yo no tengo pareja y no quiero que nadie, mucho menos la prensa, sepa quién es el papá", dijo la madre de Michelle a su abuela según contó la bioserie "Silvia Pinal, frente a ti".