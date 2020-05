El teatro local no duerme: propuestas para ver online y un protocolo de acción en marcha

View this post on Instagram

En este texto de @rgonzalezmayo, @sorrentinoteatro interpreta a Ernesto, un hombre que se escapa, recorre, deambula, recuerda; el amor en su propio laberinto. Musicaliza @el_sosias_. . #BrevesTeatrales es un ciclo de historias mu00ednimas, fragmentos y microdramas hechos (con) y pensados para dispositivos mu00f3viles. Y para que disfrutes desde donde estu00e9s ud83cudfe0. . ud83dudccd Curadoru00eda dramatu00fargica: @m.j.alcaya | Ediciu00f3n: @janvier_villegas | Direcciu00f3n General: @dariomartinex | Prensa: @argotprensa. . . #estrenazo #teatroentiemposdepandemia #teatroaislado #artistasdemendoza #teatroenmendoza #quedateencasa