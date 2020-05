El mea culpa de Jorge Rial: "Promocioné productos que eran malos"

El debate sobre las empresas piramidales volvió a las portadas de los medios nacionales. Ahora, volvieron a salir a flote gracias a la cantidad de famosas que comenzaron a publicitar desde sus redes sociales una particular máquina facial.

En ese sentido, Jorge Rial se sinceró sobre las veces que prestó su imagen para publicitar marcas dudosas, hasta que su esposa, Romina Pereiro, lo convenció para que dejara de hacerlo.

"Los famosos terminan siendo el vehículo para la impunidad. Porque los famosos son el gancho para un montón de gente, para que paguen una plata que no tiene, se endeuden o crean en soluciones mágicas", comentó Rodrigo Lussich.

"Yo he tenido peleas con mi hija Morena, ustedes lo saben. De esas, se prende en todas. Pero tiene 20 años. Cuando me enteré lo de NuSkin tuve una pelea grande y le expliqué lo que era. Porque hay que explicarles. (…) ¡Es un lavado de cerebro! Yo lo vi, a mí no me lo contó nadie y te dicen ‘no, pero no sabés, gano plata’. ¿Qué plata ganás?", agregó Rial, que, en un ataque de sinceridad, explicó que él también se prestó a esa modalidad.

"Más allá de que sea un negocio y cobren… ¡pregunten qué es eso! Alguna vez que he promocionado productos, vino mi mujer, Romina, y me dijo: ‘mirá que este producto es ‘ta ta ta”, y dejé de hacerlo. Dejé de hacerlo porque dije ‘¡pará! Si se va a meter con el tema de la salud, salimos de ahí'", explicó el conductor.