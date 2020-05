Los pobres fundamentos de Cinthia Fernández al defender la empresa acusada de estafa piramidal

La polémica sobre un particular producto para la piel está abriendo una verdadera grieta entres las famosas argentinas. Se trata de una máquina para la cara que, según las influencers que la promocionan en sus redes, sirve para hacer limpiezas faciales.

"La máquina que rejuvenece" ya fue recomendada por decenas de actrices y modelos nacionales. En la lista figuran nombres como Chechu Bonelli, Silvina Luna, Silvina Escudero, Zaira Naira, Laurita Fernández, Marcela Kloosterboer y Nicole Neumann, entre otras. Datito, la gran mayoría de ellas tiene una cuenta paralela en donde vende el producto.

Ahora, fue Cinthia Fernández quien salió en defensa de la empresa Nu Skin: "Hoy en todos lados salió una gran mentira y estoy enojada. Quiero dar la cara por estos productos, que son los de Nu Skin”. Y continuó: "En primer lugar, desde hacía mucho tiempo me insistían promocionar las máquinas y nosotros lo que hacemos es en base a nuestra experiencia. Antes de empezar a vender la empresa te llama para preguntarte si lo usaste y si te dio resultados".

Luego explicó: "Después de esa reunión, ellos deciden si vos podés vender, porque no es vender por querer ganar dinero o sin saber qué se está promocionando. Se dijo que era una estafa piramidal, pero para que pase eso el de arriba tiene que ganar más que el de abajo. Y los que vendemos Nu Skin ganamos por lo que vendemos, nadie estafa a nadie. No es que uno gana más que otro".

Sobre el origen de las críticas, aclaró: "Lo que pasa es que subimos posteos y se leen pocos comentarios decir que es una estafa, y eso pasa porque muchos centros de estética se ven afectados ante estas máquinas. Porque si ibas a hacerte una limpieza de cutis con el lumispa, no lo necesitás. Las ondas galvánicas son la tecnología que tienen muchos centros de estética y lo bueno de estas máquinas es que lo tenés en tu casa y lo hacés las veces que quieras. A veces pasa que esos comentarios son de otras empresas que venden productos similares y lo hacen para que no te compren a vos".

Además, indicó: "En la empresa hay una política de devolución, y esta máquina se agotó mundialmente. Está todo el mundo al revés de como dicen es una estafa. Además, los productos vienen de Estados Unidos, donde son rígidos con las regulaciones. La política de devolución está en el contrato que se hace al comprar, y consiste en que si uno hace el tratamiento como dicen y hay registro en fotos de que se compró y usó la cantidad de cremas indicadas y no se notan los cambios, la empresa devuelve el dinero. Nadie chantajea a nadie".

"Como es una empresa de EE.UU., muy estricta, no se pueden hacer sorteos, canjes. Yo me compré mis máquinas. Yo no promociono nada que no pruebe o de lo que no esté segura. A los que dicen que es una estafa piramidal les pido que investiguen, que le pidan los contratos a la empresa porque es todo transparente. Yo no pongo la cara por nada que le haga mal a la gente, porque considero que vivo gracias a ustedes. Cagarlos a ustedes no da", comentó.