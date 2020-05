Graciela Alfano destapó una macabra interna vinculada con Jorge Ibáñez

A seis años de la muerte del famoso diseñador Jorge Ibánez, se encendió un escándalo familiar por la herencia.

Graciela Alfano dialogó con el programa Confrontados y terminó revelando un macabro momento que vivió con Mabel, la madre del modisto."¿Es verdad que en algún momento ante tu presencia, Mabel te dijo ‘Por culpa tuya, Graciela Alfano, mi hijo es gay?”, indagó el periodista Franco Torchia. Tras un marcado silencio, Alfano hizo un gesto de afirmación con la cabeza, lágrimas en los ojos y la siguiente frase: "Además de Jorge, su madre y yo, había una cuarta persona cuando pasó esto y fue la única que te lo pudo haber contado. Me cuesta hablarlo porque me acongoja, fue muy fuerte"

"¿Cómo hiciste para enfrentar un momento así?", preguntó la conductora Marina Calabró. "No hay salida, el silencio es la mejor salida para que aquellas personas puedan pensar y realmente tomen consciencia de lo que se dice. Muchos veces uno contesta y va en escalada. Hay momentos en los que se tocan temas donde es mejor callar. No hablemos… No hay mucho que decir", cerró Alfano.

"Desconocía todo esto, quedé helada. Lamento que hayas pasado por un momento tan desagradable", manifestó Calabró en solidaridad con su entrevistada.