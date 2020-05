Así será la nueva película que protagonizará Adam Sandler para Netflix

View this post on Instagram

ud83dudd25ud83dudd25 Canu2019t Stop, Wonu2019t Stop ud83dudd25ud83dudd25 The news is out! Weu0026#39;re so excited to be partnering with @adamsandler, Roth/Kirschenbaum Films and @netflix in our next feature film...HUSTLE u2757ufe0fu2757ufe0f#Netflix #HappyMadison #nba #basketball #film #adamsandler #lebronjames #maverickcarter #springhillentertainment