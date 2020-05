Nazarena Vélez sorprendió al revelar su adicción a las anfetaminas: "Me pasé de pastillas"

Nazarena Vélez decidió realizar un video y hablar sobre su adicción a las anfetaminas. La actriz se refirió a los varios tratamientos que hizo en su vida para bajar de peso y cómo apeló al consumo de distintas drogas para poder lograr el objetivo.

De esta forma, compartió sus vivencias con sus seguidores de Instagram en un largo video que grabó y dio detalles de cómo se volvió adicta a estos fármacos para poder adelgazar.

"Cuando empecé con las publicidades a los 14 años empezó mis trastornos, yo era muy influenciable, me guiaba mucho de lo que me decían, me habían dicho en los casting de publicidad que estaba un poquito gordita, siempre fui muy alta y en ese momento pesaba 50 kilos. Con ese peso de un día para el otro me decían que tenía que bajar 4 kilos", comenzó diciendo Vélez.

Luego, amplió: "Empecé a hacer idioteces que te arruinan la vida y el organismo como tomar laxantes y diuréticos, nunca más pude ir al baño normalmente como persona normal. También tomé anfetaminas. Yo estuve diez años y siempre fui conciente de que eran malísimas, pero me gustaba el resultado 'mágico' que daban".

Finalmente, explicó cómo logró salir: "Si te está pasando esto, es muy difícil cortarlo. Te podés morir. A mi me salvó la vida mis viejos, un día me pasé de pastillas y pensé que me agarré un infarto. Le conté a mi mamá que me había mandado una cagada y sentí que me moría, se quedaron tres meses al lado mío, no es fácil dejar las pastillas, me salvó la vida mis viejos".

"Encima en el medio, en la televisión, me recontra mataban porque empecé a engordar. Todos los días había un móvil de televisión hablando de cómo había engordado yo, conmigo han sido muy crueles, me han contado estrías como en forma de humillación. Fue muy difícil mi recuperación, me importaba mucho el que dirán, simplemente me di cuenta que me estaba por morir", enfatizó.