El rasgo característico de Kylie Jenner levantó la temperatura en redes sociales

Kylie Jenner es una de las figuras más populares de la farándula estadounidense donde por el momento tiene millones de seguidores de todas partes del mundo que se sienten enloquecidos por ella.

Esta gran fama que tiene la morocha se la debe principalmente al reality "Keeping Up with the Kardashians" dedicado netamente a las integrantes de la familia Kardashian.

Además por otra parte el año pasado se convirtió en la joven más millonaria del mundo al superar el récord que tenía el fundador de Facebook Mark Zuckerberg.

En redes sociales Kylie es sumamente popular por lo que cuenta con seguidores de todas las partes del planeta que rápidamente reaccionan ante cada publicación de ella.

En esta oportunidad la hermosa mediática compartió un video donde se puede ver en primer plano la gran boca que tiene por lo que claramente se llevó los suspiros de todos sus fanáticos.