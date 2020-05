Destrozaron a Marley y Lizy Tagliani por no respetar la cuarentena

En el último programa de "Por el mundo en casa", Marley fue de visita a la casa de Lizy Tagliani. La conductora abrió las puertas de su hogar para compartir con todos los televidentes su intimidad.

El conductor solía realizar el popular ciclo de Telefe desde su casa, acompañado por su hijo, Mirko. Pero en esta oportunidad, cambiaron la modalidad luego de haber tenido inconvenientes para comunicarse vía streaming con Flor Peña en el programa anterior.

"Tenemos que estar todos distanciados. Están todos con las precauciones", dijo el conductor al iniciar el programa. A medida que fueron avanzando los minutos, en las redes sociales se abrió un debate sobre el comportamiento de ambos, quienes rompieron la cuarentena, no tenían puesto barbijos ni respetaban la distancia social.

"Súper gorra lo que voy a decir pero me indigna estar encerrado hace dos meses y que el pelotudo de Marley vaya a la casa de Lizy sin respetar la cuarentena, sin barbijo, sin respetar la distancia con ella, ni siquiera protegiendo el micro, para hacer un programa súper irrelevante", dijo una persona en Twitter.

"¿Y la distancia?Marley le tiro una carcajada encima a Lizy! ¡Sin barbijos! ¿Y la cuarentena? Muy mal ejemplo", agregó otro.

"Ah, miralo a Marley visitando el country de Lizy Tagliani y haciendo un programa en vivo no respetando las medidas necesarias, pero a nosotros no nos dejan salir ni a la esquina. Esta cuarentena ya es cualquier cosa", se quejó una persona. "Yo no puedo ir a visitar a mi familia ni amigos, pero los famosos se juntan a comer o se visitan en las casas como en el programa de Marley, que bronca", señaló otro televidente.

"Me mata la gente que se queja que @marley_ok fue a lo de @lizytagliani. Perdón, ¿pero nadie leyó que son empleados esenciales para entretener y así como PH o Almorzando o Cenando con Legrand tienen invitados en vivo acá es casi lo mismo? Hasta un niño lo entiende #PorElMundoEnCasa", escribió con ironía otra persona.