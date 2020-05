De terror: Mühlberger sometió a su ex novio a una macabra tortura

Alejandro Pugliese, ex novio y antiguo socio del doctor Rubén Mühlberger, rompió el silencio en diálogo con Nosotros a la mañana y relató espeluznantes detalles del final de su relación con el médico detenido.

“Ya en 2010 había algo de fricción, pero en 2011 y 2012 pasó a ser patético, siniestro diría. Empezó a ser famoso, le hicieron notas, y ahí sacó su maldad, el lado psicópata de su personalidad”, comenzó Pugliese.

A la hora de definir a su ex, el hombre fue contundente: “Psicópata es lo que podría decir, porque era un maltratador serial, mientras que con los pacientes era un dulce de leche. Obviamente también cuando me presentaba en público, ahí era amoroso. La verdad es que me dediqué cinco años a intentar entender a este individuo, leyendo libros de esquizofrénicoa, psicópata e histéricos”.

Sobre el vínculo que tuvieron, Pugliese sostuvo: “Fue una relación tóxica, él con diez años más que yo fue mi primera pareja y con quien me definí gay en ese momento. La verdad es que se puso feo en los últimos años”.

Finalmente el ex socio del médico contó una escena macabra: “En 2012, con la separación, estaba todo irritado, decidí comprarme una casa e intenté decirle que nos distanciemos y que sigamos con la sociedad. Un día se apareció con cara de sacado, y estábamos almorzando muy tranquilos, y de golpe me dijo que tenía un proyecto y que quería que le pase el contacto de una persona que yo conocía. Le dije que eso podía esperar porque estábamos en pleno enero, y eso no le gustó nada. Me preguntó si le estaba ocultando algo, y de golpe veo que vuela un cuchillo Tramontina 0 kilómetros, y me lo clava en la sien. Me podría haber matado”, relató Alejandro, y añadió detalles espeluznantes: “Él me dijo que como médico 'sabía cómo matar a alguien con un cuchillo casero', que sabía 'dónde tenía que cortar'. Es una persona peligrosa. Después, con toda la casa ensangrentada, terminó de comer como si no pasara nada, y mientras yo me sacaba la sangre y me hacía un vendaje, se levanto y dijo 'chau, hasta luego, me voy'”.