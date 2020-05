J Balvin se sincera y dice por qué no le gusta hablar de su novia argentina

José Álvaro Osorio Balvín, más conocido como J Balvin, cuenta con más de 40 millones de seguidores en su Instagram y un sin número de visualizaciones de sus videos en YouTube.

Hace poco fue el cumpleaños del reggaetonero y lo festejó a lo grande, con decoración referida a su último álbum “Colores”. La party fue difundida por redes sociales, e incluso recibió algunas críticas por no cumplir con la medida preventiva a nivel nacional.

Sin embargo, el intérprete de “Blanco” hay ciertos temas que prefiere reservar en su intimidad, como su pareja Valentina Ferrer. La joven de 26 años fue la ganadora de Miss Argentina y representó a su país en el Miss Universo 2014. Aunque se han conocido períodos donde se han encontrado separados, actualmente se encuentran juntos pasando el confinamiento.

“Para decir la verdad, no me gusta hablar mucho de mi pareja, mi novia, lo que tengo. Vine a este mundo a hacer buena música e inspirar, y también tengo que dejar algo para mí, ¿no?, para Jose”, explicó J Balvin a la revista GQ. Al parecer, las celebridades también necesitan sus momentos de privacidad ¿Quién no?