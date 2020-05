“Si pudiera regresar el tiempo no lo haría”, mira el arrepentimiento de Justin Bieber

El famoso cantante canadiense Justin Bieber es una de los artistas más importantes del género pop ya que tiene un gran cantidad de millones de seguidores por todo el mundo.

Por su parte en reiteradas oportunidades aprovecha de sus redes sociales para contar momentos de su vida que muchas veces sorprende a más de uno.

En esta ocasión a través de un Facebook Watch donde tiene una serie que comparte con su esposa Hailey Baldwin llamada "The Bieners on Whatch" habló acerca del arrepentimiento.

Sobre ese tema en particular el intérprete de "Sorry" dijo que no se arrepiente de nada ya que esos errores que cometió lo hacen aprender sobre ciertas cosas y sobre todo a ser una mejor persona.

Además por otra parte el cantante canadiense comentó que si pudiera cambiar algo del pasado sería haber pasado más momentos con su actual esposa.