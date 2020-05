Revelan cuánto cobraba Mühlberger por el supuesto antiviral para el COVID-19

Juan Roccabruna trabajó como recepcionista en la clínica del doctor Rubén Mühlberger durante tres meses y este lunes reveló en Intrusos algunas de las inusuales prácticas del médico que se encuentra detenido. "Había mucha gente que llamaba por el COVID-19, explicábamos la diferencia de atenderse en la clínica por salud y por estética, me tuve que aprender un speach", señaló el joven.

Y aclaró: "Cobraba 4.500 pesos el frasco con 60 pastillas para la atención del COVID-19".

Entre las excentricidades que atravesó Roccabruna, destacó una bizarro detalle del doctor: "Cuando entré a trabajar me leyó la mano y me dijo que tenía que leer sus libros y que era como un rey sin corona. En la entrevista de ingreso me preguntaron mi sexualidad".

Con respecto al irregular y escandaloso funcionamiento del establecimiento confesó: "La clínica estaba abierta pese a la cuarentena. Yo estaba ahí el día del allanamiento".