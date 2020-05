Mühlberger, el médico de los famosos que está preso: esparanzado en que "su verdad" salga a la luz

Rubén Mühlberger, el conocido "médico de los famosos" que fue detenido el pasado jueves por diferentes irregularidades en su clínica de Recoleta, habló en exclusiva para el programa LAM: "el tiempo, como todo en al vida, va a demostrar si soy culpable o inocente. La verdad es la que siempre sale a la luz".

"Estoy tranquilo, escribiendo mi séptimo libro. Estoy concentrado en algo", le dijo a la la periodista Karina Iavícoli. Su abogado aún no lo habilita para hacer declaraciones mediáticas sobre su acusación, por lo que prometió que "cuando me autoricen a hablar voy a decir todo. Ahora no podemos".



Rubén Mühlberger fue operado el 26 de marzo, por lo que, como se trata de un paciente de riesgo ante la pandemia, cumple prisión domiciliaria en compañía de su perro: "los perros te dan todo, te dan amor, compañía, buena energía".

El médico finalmente reflexionó con un aprendizaje: "estas son enseñanzas y cosas que en la vida te hacen fuerte".

Ante la justicia, Rubén Mühlberger debe responder por tres acusaciones: violar la cuarentena (haciendo funcionar su clínica cuando su actividad no estaba exceptuada) , promocionar públicamente la cura del COVID-19 y se le suma una denuncia por abandono de persona. Esta última se debe a que una mujer pidió a la justicia una investigación porque su padre se atendía en la clínica de Mühlberger, allí le dieron un medicamento y el hombre dos semanas después murió.