Las fotos del doloroso accidente que tuvo Laurita Fernández

Laurita Fernández viene transitando unos meses complicados desde su regreso de vacaciones en los Estados Unidos. Recientemente se separó de Nicolás Cabré a través de una videollamada. Y en estos días protagonizó un doloroso accidente doméstico que le dejó dolorosas secuelas.

La actriz y bailarina compartió imágenes de su vientre lastimado y comentó: "Me quemé la panza cocinando, LPM. Se me salpicó agua hirviendo y me cayó ahí".

Momentáneamente, la actriz está cumpliendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio en su departamento, y al igual que todos sus colegas de la comunidad artística ha visto muy resentida su labor en medio de la crisis sanitaria que azota al mundo.