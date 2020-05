El famoso que decidió volver al quirófano: "Médico se es para toda la vida"

View this post on Instagram

Una nueva normalidad? Si! Volvi a ejercer la anestesiologia despues de 2 meses de inactividad, me encontru00e9 con amigos que me quieren y tambien me cuidan y los cuido. Mu00e9dico se es para toda la vida, asi que me vesti para la ocasiu00f3n y espere a los pacientes. Como todos, tengo la expectativa de que termine pronto pero su00e9 que la batalla sera larga y no debemos bajar los brazos. Cuidense y quedense en casa y si salen extremen los cuidados para no contagiarse. Buen jueves para todos!