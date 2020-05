"Bake off": el mendocino que emocionó a todos con un pedido especial

Ayer Telefe emitió un nuevo capítulo de "Bake off Argentina, el gran pastelero", el reality conducido por Paula Chaves y que tiene a Christopher Krywonis, Damián Betular y Pamela Villar como integrantes del jurado.

En esta ocasión, los participantes tenían que preparar una torta que les recordara a la infancia. Entre todos participantes se destacó Gerardo: "Hice un bizcochuelo de chocolate como hacía mi mamá, con crema de menta y dulce de leche. Y arriba los bombones de dulce y banana, como le gustaban a mí papá. Ambos están representados en esta torta".

El mendocino de 42 años se emocionó al recordar momentos de su infancia, y al escuchar los elogios de los miembros del jurado. "Les quiero agradecer mucho y quiero decir tres cosas nada más: no al bullying, no a la violencia infantil. Y cuando un niño llore, no lo reten, pregúntenle por qué llora. Son tres cosas básicas que van a cambiar la humanidad", aseguró Gerardo. Luego, señaló: "Nosotros estamos haciendo tortas y postres, pero todo lo que yo hago tiene que tener un mensaje, más allá de que lo comamos. Tiene que tener un mensaje".