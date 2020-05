Una de las películas más aclamadas de la historia tendrá una nueva adaptación

"Scarface" no puedo escapar a la nueva moda de Hollywood de lanzar nuevas adaptaciones de sus grandes clásicos, y ya consiguió al director indicado para el proyecto.

Según publicó el sitio The Hollywood Reporter, Luca Guadagnino, realizador de "Call me by your Name", será el encargado dirigir una nueva versión del clásico protagonizado por Al Pacino, que se convirtió en una de las películas más aclamadas de la historia.

La película fue estrenada en 1983 bajo la dirección de Brian De Palma.Fue​ protagonizada por Al Pacino, Steven Bauer, Michelle Pfeiffer y Robert Loggia. El guion fue escrito por Oliver Stone, basado en el filme del mismo nombre de 1932 dirigido por Howard Hawks. La cinta relata el ascenso y caída de Tony Montana, un refugiado cubano que logra formar un imperio basado en el tráfico de drogas.

Recordemos que la última versión del guión fue llevada a cabo por Ethan y Joel Coen, realizando correcciones al trabajo previo de Gareth Dunnet-Alcocer y Paul Attanasio. Actualmente se encuentra disponible en Netflix.