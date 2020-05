La vuelta de un clásico: Cada vez más cerca de realizarse el remake de “Scarface”

Una de las películas más emblemáticas y taquilleras de la década del 80’ es sin lugar a duda “Scarface”, el film dirigido por Brian De Palma y producido por Martin Bregman, cuenta la historia de Tony Montana un refugiado cubano que logra formar un imperio basado en el tráfico de drogas en Estados Unidos.

El reinicio de “Scarface” llegará a los cines con el director de “Call Me By Your Name”, Luca Guadagnino y guion de los Coen. No es el primer remake de esta producción ya que para sorpresa de muchos la película protagonizada por Al Pacino está inspirada por el filme del mismo nombre de 1932, dirigido por Howard Hawks.

Antes que Luca Guadagnino la productora Universal había fichado a Antoine Fuqua y luego a David Ayer, sin embargo, ambos declinaron al ofrecimiento.

El principal apuntado para reemplazar la icónica actuación de Al Pacino, es el actor mexicano Diego Luna. Pero habrá que ver si sigue en pie para realizar este nuevo remake.