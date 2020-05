El motivo de la inesperada vuelta de Luis Ventura a Intrusos

La detención y clausura de la clínica del doctor Rubén Mühlberger, logró lo que parecía imposible: la vuelta de Luis Ventura a Intrusos. En diálogo con el programa que conduce Jorge Rial, el periodista reveló la experiencia que tuvo cuando fue operado sin haberlo pedido y sin anestesia por el presunto especialista en medicina ortomolecular.

.“A mí lo que me llamó la atención fue que en el medio del tratamiento donde había electrodos, sueros, vi y viví cosas que me terminaron llevando a irme del lugar porque no me gustaron, no las entendía o no quise entenderlas. En determinado momento, me citó una mañana para hacerme un tema, justamente, de estética. Me colocó en una camilla, boca arriba, y me pone un tapaojos”, comenzó Ventura.

Y agregó: “Además del tapaojos, sentí un par de pinchazos en la zona del mentón, y me pone gel congelado en el cuello. Eso con el frío te inmoviliza, te insensibiliza la zona, y de buenas a primeras, empiezo a sentir como movimientos, pero no sensaciones de dolor o incomodidad dentro de la masa muscular. Yo dije: '¡Este me está operando!', y bueno, ya a mitad de camino qué le iba a decir, '¿me retiro?', Ya estaba ahí y bueno, me quedé. Me habían vendado todo el cuello”.

Y finalizó: “Cuando me sacaron las vendas estaba medio embobado, medio mareado. Me di cuenta que me había hecho como una lipo o algo. Tampoco lo pregunté porque me sentía bien”.

Allí Rial se solidarizó con su ex compañero de programa: “Más allá de la risa, porque Luis lo cuenta así, le hicieron una intervención sin prequirúrgico, sin consentimiento, sin absolutamente nada, es una locura esto que pasó, es absolutamente irracional y hay más casos. Acá tuvo que haber una protección política y judicial”.