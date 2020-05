Detención del Dr. Mühlberger: Moria Casán y Beto Casella contaron sus experiencias

Tras un allanamiento a su clínica que derivó en la clausura de la misma, el médico Rubén Oscar Mühlberger quedó detenido y figuras de la farándula local como Moria Casán y Beto Casella, que fueron pacientes del doctor, hablaron sobre su experiencia y sobre lo sucedido este jueves por la tarde en el local de Retiro.

A través de una videollamada que salió en el programa de Casella, el conductor y la actriz se refirieron a la noticia. "Mi experiencia ha sido fabulosa siempre como médico clínico, cuidando la salud. Yo nunca fui por nada estético, pero todo lo que a mi me ha dado siempre ha sido natural, jamás me dio un fármaco. Es un obsesivo de la vida sana", dijo Casella.

Por su parte, Moria se sinceró al manifestar que "no sabía lo que había pasado" por la tarde en cuanto a la noticia de la detención del médico. "Yo hace muchos años que me atiendo, en un momento estuvimos peleados y dejé de atenderme. Y después Polino me habló para que volviera porque el doctor me esperaba... Y volví como si nada hubiera pasado”, comenzó diciendo.

"Yo no considero un centro de estética a la clínica del doctor ni ahí porque es un doctor y después es un lugar que parece la NASA, es de otro mundo. Y continuó: "El Anti-Aging que él me da y que se aplica Mick Jagger y Tina Turner me deja divina, y es todo para mejorar las defensas", aseguró.

Recordemos que en el último tiempo, la diva recomendó los tratamientos de Mühlberger en más de una oportunidad. De hecho, la ex jurado del Bailando fue quien "popularizó" la medicina "ortomolecular". Moria atribuyó su pérdida de peso a las prácticas del mencionado especialista.