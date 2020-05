Desmienten una leyenda urbana sobre una de las baladas más famosas del rock

La banda alemana de hair metal Scorpions tuvo muchísimos éxitos a fines de los 80, pero ninguno se comparó al que consiguió con su balada Wind of Change.

El himno a los cambios que vivía el mundo a comienzos de los 90 los hizo reconocidos a nivel mundial, y actualmente sigue siendo su éxito más resonante. Sin ir más lejos, su video en YouTube amasa más de 760 millones de vistas.

Por eso no es de extrañar que durante las décadas que pasaron desde que la estrenaron se haya hablado muchísimo de este tema, y hayan surgido algunas teorías extrañas al respecto.

Quizás la más rara era la que decía que la canción había sido escrita por la CIA como un método de propaganda. Meine contó que este año hizo una entrevista con un hombre que le preguntó si era verdad que su balada estuvo compuesta por la inteligencia norteamericana.

"Empecé a reírme a carcajadas. Le dije: ‘¿Así que pensás que estás haciendo una entrevista con un compositor o con un espía?' Fue bastante extraño. Y luego me enteré de la historia", relató durante una entrevista.

Pero los conspiranoicos no están de suerte, ya que el cantante aseguró que esa idea "no es verdad en absoluto". La historia oficial es que los integrantes de Scorpions compusieron Wind of Change tras el Festival por la Paz de Moscú de 1989.