Zulma Lobato reapareció con un devastador testimonio

Zulma Lobato fue abordada por las cámaras de Crónica en el barrio de Munro. La mediática ha estado pegando volantes para que la contraten para shows, a pesar de que están prohibidos por la situaciónd e aislamiento social. Además, denunció fue prohibida en los medios por los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández. A su vez, le adjudicó su alejamiento de los medios a Marcelo Tinelli, Susana Giménez y Mirtha Legrand.

“Yo hago todo tipo de eventos, lo que vos ves. Soy cantante, tengo un CD con treinta temas. Yo canto ocho temas en un boliche y ya me pagan. O una presencia, por ejemplo”, explicó Zulma, quien se negó a ponerse un barbijo porque, según ella, “queda horrible en cámara”.

“Me tienen prohibida en los medios y no sé hasta cuando. Ya pasó con Macri y ahora con el gobierno de Fernández. Me tienen harta, Tinelli me tiene prohibida, Mirtha y Susana nunca me invitaron a sus programas porque supuestamente solo va gente rica, a la gente pobre no los invitan. Tampoco las admiro”, disparó la mediática.

Con respecto a las tarifas de sus performances, la mediática afirmó: “Una presencia, ponele, ahora son cinco mil pesos, y si es una fiesta privada, diez mil. Es ir a sacarme fotos con la gente. Por diez mil es cantar, actuar. Soy cantante, actriz y bailarina".

Sobre su duro presente, dijo: “Hace nueve años que no trabajo. Canal 9 me hizo un contrato en 2013 pero no cumplieron. Toni es un atorrante y un sinvergüenza. Ahora vivo de la ayuda de la gente”.

“Me gustaría trabajar de prostituta en un departamento privado, para ganar mucha plata y vivir como una reina. También como dama de compañía, hay mucha gente que está sola”, agregó Lobato mientras recorría Munro, barrio en el que muchos vecinos comentaron ante las cámara que ella es una muy buena vecina.