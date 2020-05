Video: la increíble y frenética rutina de Britney Spears para hacer yoga

La princesa del pop ama hacer yoga, y está a la vista: quien la sigue en sus redes sociales sabe que es uno de sus momentos favoritos del día.

La increíble y frenética rutina de Britney Spears para hacer yoga: ¡No te pierdas el video! pic.twitter.com/xKIbaH2as8 — MDZ Sociales (@mdz_sociales) May 13, 2020

Lo cierto es que la intérprete de "Sometimes", "You drive me Crazy", "Lucky" y "I'm a slave for you" revoluciona Instagram cada vez que comparte un video de su rutina de yoga en casa. Esta vez eligió subirlo en formato de historias.

La estrella de la música y niña prodigio le confesó a sus millones de seguidores que, en este momento en el que no se puede viajar ni moverse del hogar, hacer yoga "es la forma en que me mantengo cuerda".

Además, Britney asegura que esta práctica la mantiene en forma y es mucho mejor que cualquier otro ejercicio físico. "Hago estos videos para que mis seguidores se animen, porque yoga es algo que te cambia la vida", asegura la diva.